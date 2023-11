Lavoro: Gaburro (Federagenti Cisal), nuovo Aec risponde ad esigenze agenti di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presentare il nuovo Aec in questo luogo così simbolico è motivo di orgoglio per la nostra associazione e più in generale per la categoria. Oggi testimoniamo l’importanza del nuovo Accordo economico collettivo in cui introduciamo una serie di nuovi istituti che rispondono in modo puntuale alle principali esigenze degli agenti di commercio legate alle indennità di fine rapporto, e commercio elettronico". Lo ha detto alla Camera il segretario generale di Federagenti Cisal, Luca Gaburro, nel corso della presentazione del nuovo Accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto Federagenti Cisal, Cisal, Unsic ed Anpit. (Rin)