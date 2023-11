Lavoro: Iadicicco (Anpit), nuovo Aec agenti di commercio valorizza legame azienda lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Aec agenti di commercio è un ulteriore tassello incastonato su un mosaico di lavoro che Anpit e Cisal portano avanti da anni per una contrattazione collettiva nazionale innovativa, al passo con i tempi, capace di dare risposte alle esigenze concrete del tessuto produttivo: coniugare i diritti dei lavoratori con la crescita aziendale e l’accordo presentato oggi ha degli elementi innovativi straordinari che vanno, appunto, nell’ottica di valorizzare il legame tra datore di lavoro e, in questo caso, gli agenti di commercio in un contesto generale difficile dove l’incedere delle nuove tecnologie ha prodotto disfunzioni e problemi a questa categoria di lavoratori". Lo ha detto alla Camera il presidente dell’Anpit, Federico Iadicicco, nel corso della presentazione del nuovo Accordo economico collettivo agenti di commercio sottoscritto Federagenti Cisal, Cisal, Unsic ed Anpit. (Rin)