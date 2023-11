Brasile-Argentina: Lula, non serve che un presidente mi piaccia per discutere dei problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per avere relazioni con gli altri Stati non è necessario che i rispettivi presidenti siano di proprio gradimento. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel pieno del dibattito sul futuro delle relazioni con l'Argentina, all'indomani dell'elezione dell'economista ultra liberale, Javier Milei. "Non è che devono piacermi il presidente del Cile, dell'Argentina o del Venezuela. Non deve essere mio amico. Deve essere il presidente del suo Paese come io del mio", ha detto Lula nel corso di un evento pubblico. "Ci dobbiamo poter sedere attorno a un tavolo, ognuno difendendo i propri interessi. Non può esserci nessuna prevaricazione di uno sull'altro, e occorre arrivare a un accordo. Questa è l'arte della democrazia", ha detto il capo dello Stato. Molto si è detto, nelle ultime ore, circa l'incompatibilità tra il futuro presidente argentino e i governi regionali di sinistra. (segue) (Brb)