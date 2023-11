Brasile-Argentina: Lula, non serve che un presidente mi piaccia per discutere dei problemi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, sarà importante capire cosa accadrà con l'impegno preso dal governo uscente di aderire, da gennaio, al gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Milei ha fatto capire che non è un consesso in cui si potrebbe trovare a suo agio. Nella relazione bilaterale contano inoltre gli annunci di Milei di voler chiudere l'esperienza del Mercato comune del sud (Mercosur), l'area di integrazione economica che comprende anche Uruguay e Paraguay, oggi sotto la presidenza di turno del Brasile. "La principale danneggiata sarebbe proprio l'Argentina, ma questa è una mia opinione. L'Argentina è un Paese sovrano e farà ciò che ritiene di fare", ha detto Amorim. (segue) (Brb)