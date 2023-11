Brasile-Argentina: Lula, non serve che un presidente mi piaccia per discutere dei problemi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula aveva salutato il risultato delle elezioni argentine segnalando che "la democrazia è la voce del popolo e deve essere sempre rispettata". Senza citare direttamente il presidente eletto, Lula si era complimentato con le "istituzioni argentine per aver svolto il processo elettorale e con il popolo argentino che ha partecipato alla giornata elettorale in modo ordinato e pacifico. Auguro buona fortuna e successo al nuovo governo. L’Argentina è un grande Paese e merita tutto il nostro rispetto. Il Brasile sarà sempre disponibile a collaborare con i nostri fratelli argentini", ha aggiunto. Bolsonaro, da parte sua, ha riferito ai media della conversazione con Milei, di cui è stato sempre sostenitore, segnalando che era quasi tentato di "tifare per l'Argentina", nella partita di calcio col Brasile che si giocherà questa sera nel Maracanà. (Brb)