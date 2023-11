Sanità: Pd Campidoglio, governo ampli fondo nazionale per Roma, ok in Aula a mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata approvata in Aula Giulio Cesare "un'importante mozione che riguarda il diritto alla salute di tutte e tutti, senza discriminazioni di reddito, di genere o di anagrafe". È quanto si legge in una nota dei consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "Da tempo - aggiungono - denunciamo la mancanza da parte del governo di un'adeguata attenzione alla tematica relativa allo sviluppo della sanità per un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico. Non è più rimandabile la scelta di destinare al Fondo sanitario nazionale, ogni anno, una percentuale fissa non inferiore al 7,5 per cento del Pil al fine di garantire un adeguato livello di accesso alle prestazioni e di erogazione dei servizi". (segue) (Com)