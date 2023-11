Sanità: Pd Campidoglio, governo ampli fondo nazionale per Roma, ok in Aula a mozione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia - proseguono i consiglieri del Pd in Campidoglio - la spesa sanitaria è già al di sotto della media dei Paesi Ocse, viviamo una situazione difficile dovuta all'inflazione e alla carenza di personale sanitario. Per questo è necessario promuovere immediatamente un piano straordinario di assunzioni e procedere al superamento del tetto di spesa al personale, vincolo che costringe le istituzioni e gli ospedali a ricorrere a soluzioni "tampone" come la chiamata di medici a gettone o il coinvolgimento delle imprese esterne. In virtù delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, è necessario inoltre costituire al più presto una rete di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali capaci di dare risposte ai bisogni di salute delle persone, prendendo in carico le cronicità e investendo sulla prevenzione delle malattie". (segue) (Com)