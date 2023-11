Sanità: Pd Campidoglio, governo ampli fondo nazionale per Roma, ok in Aula a mozione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa mozione - concludono - chiediamo a sindaco e giunta di farsi promotori, in tutte le sedi, di un vero rilancio del nostro Sistema sanitario per un nuovo modello di cura. Siamo felici della convergenza e del sostegno delle altre forze politiche in Aula a questo atto: Movimento Cinquestelle, Lista Civica Raggi, Fratelli d'Italia e Noi Moderati-Forza Italia, che ringraziamo. Nel testo chiediamo la necessità di prevedere l'eliminazione del numero chiuso nelle facoltà di Medicina delle università italiane, il rispetto del rapporto residenti/numero posti letto per una nuova stagione dell'edilizia sanitaria e, infine, un investimento sulla telemedicina e la teleassistenza per tutte le patologie cronico-degenerative". (Com)