Libia: Cea (Eubam) a inaugurazione Istituto formazione specialistica del ministero Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, Natalina Cea ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della struttura per studenti dell'Istituto di formazione specialistica del dipartimento generale per le operazioni di sicurezza del ministero dell'Interno libico. Lo ha annunciato Eubam sul suo profilo X (ex Twitter). Il progetto di Eubam ha finanziato la ristrutturazione di una intera ala dell’Istituto, rinnovando le camere per ospitare 60 studenti e tre aule didattiche. (Lit)