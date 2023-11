Urbanistica: Melito (Pd Roma), compensazioni, da Aula volontà garantire tempi certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra delle compensazioni inizia a concretizzarsi, "una definizione chiara dei tempi per arrivare già nei primi mesi del 2024 alla presentazione dei progetti per tutte quelle aree riconducibili alla tipologia B descritta dal bando pubblico e fine 2024 per completare l'iter anche con i progetti rientranti nella tipologia A. Questo grazie alla mozione sulle compensazioni approvata oggi in Aula Giulio Cesare a mia prima firma e condivisa da consiglieri di maggioranza ed opposizione". Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e vice presidente della commissione Urbanistica Antonella Melito. "Un lavoro rispetto al quale lo scorso giugno avevamo già impegnato il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica ad accelerare sulla manovra delle compensazioni attesa da quasi vent'anni anni, con l'intento di avere un rapido riscontro su tutte le adesioni pervenute alla data di scadenza del bando ricognitivo e dare alla commissione Urbanistica un costante aggiornamento - aggiunge Melito -. Oggi, a seguito della chiusura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando, cui hanno aderito circa 85 interessati, siamo in attesa che gli uffici completino l'iter istruttorio per definire quali siano le istanze ammissibili e non, in base alla completezza della documentazione pervenuta ed alla rispondenza ai requisiti richiesti. Non intendiamo lasciare che questo passaggio provochi ulteriori rallentamenti pertanto, confermando gli impegni della mozione 63 del 2023 ed in particolare la necessità di garantire agli uffici del Dipartimento PAU una maggiore disponibilità di personale da ricercare anche tra i dipendenti di Risorse per Roma, con questo atto rinnoviamo l'impegno al Sindaco ed alla Giunta di dare mandato agli uffici affinché completino entro gennaio 2024 la verifica della documentazione integrata e/o modificata pervenuta e dare costante aggiornamento alla Commissione Urbanistica dei passaggi successivi, con delle date ben definite, per garantire continuità agli impegni presi e dare risposte certe a professionisti, investitori e cittadini che attendono da anni la chiusura della manovra sulle compensazioni", conclude.(Com)