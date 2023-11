Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continente del futuro è l’Africa, ma il suo sviluppo non può prescindere dalle tecnologie dell'Occidente. Con questo messaggio, lanciato agli imprenditori italiani, il presidente zambiano Hakainde Hichilema è intervenuto oggi ai lavori del Business Forum Italia-Zambia, organizzato da Confindustria Assafrica & Mediterraneo in occasione della visita di Stato del leader africano a Roma. Una visita, quella di Hichilema, finalizzata a rafforzare le relazioni bilaterali ed economiche strategiche tra Zambia e Italia e che segue quella effettuata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lusaka nel luglio 2022, la prima in assoluto in Zambia di un capo di Stato di un Paese membro dell’Unione europea e la seconda di un presidente italiano dopo quella effettuata da Francesco Cossiga nel 1989. Con lo stesso Mattarella, Hichilema si è intrattenuto oggi per una colazione di lavoro al Quirinale, alla presenza del viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. L'agenda di Hichilema prevede anche gli incontri con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con i capi dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). La missione si concluderà infine con una visita all’azienda agricola Maccarese S.p.A, considerata tra le più grandi aziende agricole d’Italia, nonché una delle più grandi realtà imprenditoriali italiane, il cui modello potrebbe essere replicato in Zambia a beneficio della popolazione. (segue) (Res)