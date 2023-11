Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente all'incontro anche l'ambasciatore d'Italia a Lusaka, Enrico De Agostini, il quale ha letto alla platea un messaggio recapitato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'Africa - questo il succo del messaggio - è una priorità assoluta per il governo italiano, che intende stabilire partnership con tutti i Paesi del continente: questo è alla base del piano Mattei, che si prefigge di sviluppare la nostra strategia nazionale per portare sviluppo nel continente africano in uno spirito di partenariato. "L'occasione di oggi offre un esempio di quello spirito di diplomazia della crescita per rafforzare i legami internazionali delle industrie italiane. Siamo pienamente impegnati a stabilire delle collaborazioni reciproche attraverso joint venture e partenariati, specialmente nel settore delle infrastrutture, dell'agricoltura e del minerario. L'Italia è pronta a contribuire con i suoi ingegneri e il suo know how a portare soluzioni per sostenere lo sviluppo del continente", ha affermato Tajani nel suo messaggio, ricordando che il 70 per cento del Fondo per il clima sarà dedicato all'Africa, vale a dire circa 3 miliardi di euro. "Allo stesso tempo lavoriamo insieme con l'Ue, poiché il nostro piano Mattei sarà complementare al piano di sviluppo Ue", ha aggiunto. (segue) (Res)