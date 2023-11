Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni di lunga data tra Italia e Zambia, ha affermato dal canto suo il ministro del Commercio e dell'Industria zambiano, Chipoka Mulenga, aiutano a sviluppare la nostra cooperazione economica, specialmente nei settori dell'energia, dell'agricoltura, del turismo e non solo. "L'impegno italiano è tangibile, siamo fiduciosi che la nostra partnership possa crescere dopo l'incontro di oggi. Oggi il mio compito è quello di ascoltare", ha aggiunto. Lo Zambia, ha invece affermato il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Massimo Dal Checco, è uno dei Pesi più promettenti del continente africano, grazie alle recenti riforme adottate per stabilizzare l'economia, ridurre l'inflazione, creare nuovi posti di lavoro e attrarre nuovi investimenti internazionali. "L'Italia vanta una presenza di lungo corso in Zambia, avendo offerto un contributo significativo allo sviluppo del Paese. L'incontro di oggi rappresenta un'occasione eccellente per rafforzare la partnership tra i due Paesi. È cruciale cogliere le opportunità d'investimento nei settori strategici, nel commercio e nell'industria. Siamo totalmente disponibili a collaborare con le controparti zambiane negli investimenti e in progetti comuni", ha detto Dal Checco. (segue) (Res)