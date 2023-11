Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo cruciale nella strategia d'internazionalizzazione delle imprese italiane in Africa, Zambia compreso, è svolto dall'agenzia Sace, che assiste le compagnie italiane durante tutto il processo e porta avanti la propria strategia in favore degli investimenti nel continente. Un'attività che, come ricordato dal capo delle Relazioni istituzionali di Sace, Cristina Portale, ne fa la seconda agenzia di credito per l'export al mondo in Africa. "Sace supporta le compagnie italiane in molti progetti in Africa, essendo la seconda agenzia di credito per l'export al mondo in Africa", ha detto Portale, ricordando che in Zambia Sace ha supportato importanti progetti nei settori dei macchinari e in quello minerario. Sulla stessa lunghezza d'onda Martina Madeo, Senior Officer Business Partnerships International Development Cooperation di Cassa depositi e prestiti (Cdp), la quale ha sottolineato che Cdp intende rafforzare il suo impegno per le imprese e a sostegno delle istituzioni italiane nelle economie emergenti, specialmente in Africa, ponendo il continente al centro della sua strategia d'internazionalizzazione. "In Cdp poniamo l'Africa al centro della strategia d'internazionalizzazione. Siamo molto attivi in Africa, la maggior parte del nostro portafoglio è concentrato nel continente e si sviluppa su tre focus: sostegno allo sviluppo delle economie locali; assistenza tecnica; favorire le rete d'imprese", ha aggiunto. (segue) (Res)