Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al business forum sono intervenuti anche Anthony Kabaghe, presidente della Camera di commercio e dell'industria dello Zambia; Albert Halwampa, direttore generale dell'Agenzia di sviluppo dello Zambia Development; Mukwandi Chibesakunda, amministratore delegato della Banca commerciale nazionale dello Zambia (Zanaco). I loro interventi si sono concentrati sulle opportunità d'investimento offerte dal Paese africano, specialmente nel settore minerario, in quello energetico e in quello infrastrutturale. Le relazioni bilaterali tra Italia e Zambia risalgono all’epoca immediatamente successiva all’indipendenza del Paese africano (1964). L’Italia può fare affidamento su una presenza di lunghissimo periodo nel Paese con un importante contributo allo sviluppo economico dello Zambia, favorito dalla concessione di rilevanti crediti destinati alla realizzazione di progetti in campo infrastrutturale. Nonostante tale presenza si sia ridotta, soprattutto a partire dagli anni ’80, l’Italia può ancora contare su un patrimonio di credibilità e amichevoli relazioni pazientemente costruito nel tempo. Il 12 febbraio 2014 è entrato il vigore l'Accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti. (segue) (Res)