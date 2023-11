Italia-Zambia: le opportunità d'investimento al centro della visita a Roma del presidente Hichilema (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene lo Zambia rappresenti per l’Italia un mercato di importanza relativa dal punto di vista commerciale, per quanto riguarda i beni strumentali e i prodotti intermedi per l’industria, esistono spazi, ancorché per volumi non elevati, per assicurare una maggiore proiezione sul mercato da parte dell’offerta italiana, soprattutto nell’ambito dei macchinari utensili, dei fertilizzanti per l’agricoltura, e dei mezzi di trasporto. Per quanto attiene ai processi di distribuzione, l’ancora elevata importanza del settore informale, accanto al dominio della grande distribuzione sudafricana, rappresentano un ostacolo a una maggiore penetrazione dei prodotti italiani. A ciò si aggiungono gli elevati costi di trasporto (per l’assenza di sbocco al mare) che influiscono sulla competitività dei prodotti italiani. Tuttavia, gli ancora alti margini operativi e il costante rafforzamento di una classe media e abbiente offrono possibilità inesplorate per il comparto dei beni di consumo. Le esportazioni italiane verso lo Zambia sono state pari a 41,54 milioni di euro nel 2022, facendo registrare un notevole incremento rispetto ai 28,04 milioni del 2021 (fonte: InfoMercatiEsteri), trainate soprattutto dal settore Macchinari e apparecchiature. Analizzando, però, i primi sette mesi dell'anno, la somma è stata pari a 20,88 milioni di euro, in sensibile calo rispetto ai 30,86 dello stesso periodo del 2022. Le importazioni italiane dal Paese africano sono state invece pari a 154,6 milioni di euro nel 2022, in netto aumento rispetto ai 57,17 milioni del 2021. In questo caso la quasi totalità dell'import è fornito dai prodotti minerari e metallurgici. (Res)