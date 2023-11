Rohingya: l'Indonesia concede permessi temporanei a 256 rifugiati sbarcati nell'ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha concesso un permesso di tre mesi a 256 rifugiati rohingya in fuga dal Myanmar, che avevano già cercato senza successo per due volte la scorsa settimana di sbarcare sulla costa della provincia di Aceh, nell'estremo ovest del Paese. Lo rende noto l'ufficio nazionale per le migrazioni in un comunicato. I rifugiati, contro la cui presenza la popolazione locale ha continuato a protestare nelle ultime ore, saranno ricollocati nella città di Lhokseumawe, uno dei maggiori centri della provincia. "La sicurezza dei rifugiati durante il soggiorno temporaneo è di responsabilità del governo, che coordina la polizia locale", si legge nel comunicato. L'edificio che ospiterà i rohingya sarà oggetto di lavori di ristrutturazione nel 2024 e perciò, precisano le autorità indonesiane, "il permesso non sarà rinnovato dopo tre mesi". (Fim)