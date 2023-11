Sport: Heysel, in Piemonte stanziati fondi per realizzare monumento in ricordo vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha finanziato con 100 mila euro il monumento in ricordo delle vittime dell'Heysel. Furono 39 i tifosi della Juventus morti in quell'occasione e per il 39esimo anniversario il territorio vuole rievocare questo triste numero per non dimenticare. Ora la decisione passerà dal Comune di Torino. "Come Regione Piemonte abbiamo voluto trovare le risorse necessarie per donare finalmente a Torino un omaggio perenne alle Vittime dell'Heysel - ha affermato l'assessore regionale Maurizio Marrone -. Nel ricordo dei 39 angeli bianconeri, il 39esimo anniversario è una data che deve essere celebrata con la giusta solennità perché patrimonio di tutta la comunità", ha concluso. (Rpi)