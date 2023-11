Roma: intitolare strada a Tina Lagostena Bassi, ok da Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione del Pd per intitolare una strada di Roma all'avvocata delle Donne Tina Lagostena Bassi. "Esprimo grande soddisfazione per il voto all'unanimità espresso oggi dall'Aula Giulio Cesare sulla mozione del Partito Democratico a mia prima firma per intitolare una strada all'avvocata delle Donne Tina Lagostena Bassi. In giorni come questi, in cui l'intera opinione pubblica è sconvolta per l'omicidio di Giulia, ennesima vittima di femminicidio, questo è un segnale importante per trasmettere alla memoria delle giovani generazioni la storia di chi ha lottato nelle aule giudiziarie e nelle strade, accanto alle donne e ai collettivi femministi, per cambiare la legge sulla violenza sessuale e far diventare questo reato un crimine contro le persone". Lo dichiara la consigliera capitolina Pd Cristina Michetelli. "Lagostena Bassi, coautrice e firmataria della nuova legge, ci ha aiutato ad affermare che le donne possono essere ciò che vogliono, fare ciò che vogliono, andare dove vogliono e che un 'no' è un 'no'. Nel nome di tante brave ragazze, nostre figlie e sorelle, vittime di violenza e, in alcuni casi, massacrate da quei bravi ragazzi, il lavoro che ci aspetta è ancora moltissimo e passa attraverso la riaffermazione della cultura dei diritti, del rispetto di tutti i generi, dell'educazione sentimentale e relazionale. Questo deve essere il compito della politica e Roma deve affermarsi come Capitale anche su questo percorso", conclude Michetelli.(Com)