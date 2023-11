Salario minimo: Iaria (M5s), deputati maggioranza assenti in commissione ennesima vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dite di non essere 'ricattabili', ma anche oggi state dimostrando che invece dovete rendere conto a qualcuno. Questo qualcuno evidentemente non sono i cittadini 'comuni', che a gran voce stanno chiedendo l'introduzione del salario minimo, ma questa o quella corporazione. Faccio parte della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ed è evidente come migliorare le condizioni salariali di chi vive in queste realtà sia fondamentale, anche e soprattutto per togliere potere alla criminalità organizzata. Ma a voi non interessa, preferite gli spot come il decreto Caivano e null'altro. Lo strumento che usate, un emendamento con cui svuotate il Parlamento del proprio ruolo per passare per l'ennesima volta la palla al governo, è vergognoso e anti-democratico. Il messaggio che date ai lavoratori poveri con questa proposta è 'arrangiatevi', lo stesso che avete mandato agli ormai ex percettori di reddito di cittadinanza". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Antonino Iaria, intervenendo in commissione Lavoro alla Camera. "Dulcis in fundo - ha concluso il parlamentare -, mentre siamo in commissione a discutere i colleghi della maggioranza sono assenti. Anche questo la dice lunga su quanto vi interessi davvero dare risposte a quasi quattro milioni di lavoratrici e lavoratori". (Rin)