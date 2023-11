Lavoro: Grimaldi (Avs), Te Connectivity ennesima azienda che cerca di disfarsi della sua responsabilità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Te Connectivity Italia ha annunciato oggi ai sindacati, all’improvviso, l'intenzione di cessare le attività dello stabilimento di Collegno nel 2025. La settimana scorsa erano uscite delle indiscrezioni sulla possibile chiusura smentite dall'azienda. Una nuova Agrati, senza che ci fosse stato alcun tipo di problema, proprio mentre è in corso la mobilitazione per la Lear. Lo ha affermato in una nota stampa il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. "L’azienda vuole ‘riorganizzare le attività a livello globale’, ossia spostare la produzione in Cina e negli USA, lasciando a casa 222 persone. Comincia un nuovo sciopero in quello che nel Torinese sembra un lungo e feroce autunno de-industriale. Ancora un’impresa che cerca di disfarsi della sua responsabilità sociale. Il governo non si potrà chiudere per l’ennesima volta nel silenzio, per questo sto per depositare un’interrogazione urgente", ha concluso. (Rpi)