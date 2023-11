Germania: il contingente per l'evacuazione dei tedeschi dal Libano verrà ritirato da Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha deciso di ritirare da Cipro “la gran parte” del contingente che vi aveva inviato per una possibile evacuazione dei connazionali dal Libano, a seguito del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas”. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che sull'isola la Germania aveva dislocato dalla metà di ottobre paracadutisti e forze speciali, sia dell'esercito sia della marina. Entro la metà di dicembre, le truppe faranno rientro in Germania, pur restando in stato di massima allerta, con soltanto una nave da rifornimento che rimarrà a Cipro. Come nota “Der Spiegel”, il ministero della Difesa tedesco non osserva più “alcun rischio elevato” di un'estensione del conflitto tra Israele e Hamas all'intera regione. Inoltre, il dicastero valuta come “gestibile” il rischio di una tale escalation. A Cipro erano di stanza reparti della prima brigata aviotrasportata “Saarland” nonché agenti del Gsg 9, unità della Polizia federale specializzata nell'antiterrorismo e nella liberazione di ostaggi. (Geb)