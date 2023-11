Autonomia: Lega, orgogliosi di lavoro in commissione, bene via libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge per l'attuazione dell'Autonomia differenziata "conclude ufficialmente oggi il suo iter in commissione ed è pronto per essere calendarizzato nell'Aula di palazzo Madama. Sono stati mesi di grande lavoro e confronto, anche con le opposizioni. Come Lega siamo orgogliosi di aver raggiunto questo primo importante traguardo, la riforma può ora proseguire il suo cammino parlamentare in Senato. Crediamo nell'autonomia perché può essere la medicina che il Paese attende da sempre, per invertire gli effetti di un centralismo dannoso e liberare le energie di ciascun territorio". Lo affermano i senatori della Lega in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama Daisy Pirovano (capogruppo), Nicoletta Spelgatti, Paolo Tosato (relatore). "È una sfida di efficienza, trasparenza, responsabilità e buona amministrazione che si pone l'obiettivo di garantire servizi, ridurre i divari tra le diverse aree del Paese e garantire ai cittadini maggior potere decisionale al momento del voto - aggiungono i parlamentari -. Valorizzare le eccellenze e promuovere la qualità delle peculiarità non si fa a danno di qualcuno, ma a beneficio di tutti".(Rin)