Clima: appello Unicef, Oms e Unfa su rischi per donne in gravidanza, neonati e bambini

- Le donne in gravidanza, i neonati e i bambini corrono rischi estremi per la loro salute a causa di catastrofi climatiche che richiedono un'attenzione urgente. Lo ricorda un appello lanciato oggi dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Fondo Onu per la popolazione (Unfpa), in vista dei negoziati della conferenza globale delle parti (Cop28) sui cambiamenti climatici a Dubai. Secondo il documento intitolato "Proteggere la salute materna, neonatale e dei bambini dagli impatti dei cambiamenti climatici" gli effetti degli eventi climatici sulla salute materna e dei bambini sono stati trascurati, sottovalutati e sottostimati. Il rapporto sottolinea che pochissimi piani di risposta al cambiamento climatico dei Paesi menzionano questo tema, e definisce questa assenza "un'omissione clamorosa ed emblematica dell'inadeguata attenzione ai bisogni di donne, neonati e bambini nel dibattito sul cambiamento climatico". "Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia esistenziale per tutti noi, ma le donne in gravidanza, i neonati e i bambini si trovano ad affrontare alcune delle conseguenze più gravi", ha dichiarato Bruce Aylward, direttore generale aggiunto per la copertura sanitaria universale dell’Oms. "Il futuro dei bambini deve essere consapevolmente protetto, il che significa agire ora per la loro salute e la loro sopravvivenza, assicurando al contempo che le loro esigenze specifiche siano riconosciute". (segue) (Res)