Clima: appello Unicef, Oms e Unfa su rischi per donne in gravidanza, neonati e bambini (2)

- “L'anno 2023 è stato segnato da una serie di disastri climatici devastanti”, si legge nel documento "Proteggere la salute materna, neonatale e dei bambini dagli impatti dei cambiamenti climatici". “Incendi, inondazioni, ondate di calore e siccità stanno provocando lo sfollamento di persone, distruggendo raccolti e bestiame e peggiorando l'inquinamento atmosferico. Il surriscaldamento del mondo sta aumentando la diffusione di malattie mortali come il colera, la malaria e la dengue, con conseguenze disastrose per le donne in gravidanza e i bambini, per i quali queste infezioni possono essere particolarmente gravi”. Il testo spiega che secondo diverse ricerche “i danni possono iniziare già nel grembo materno, portando a complicazioni legate alla gravidanza, al parto pretermine, al basso peso alla nascita e alla nascita di bambini morti. Per i bambini, le conseguenze possono durare tutta la vita, influenzando lo sviluppo del loro corpo e del loro cervello durante la crescita”. "L'azione sui cambiamenti climatici spesso ignora che i corpi e le menti dei bambini sono particolarmente vulnerabili all'inquinamento, alle malattie mortali e alle condizioni meteorologiche estreme", ha dichiarato Omar Abdi, vicedirettore generale dell'Unicef per i programmi. "Facciamo questo a nostro rischio e pericolo. La crisi climatica sta mettendo a rischio il diritto fondamentale di ogni bambino alla salute e al benessere. È nostra responsabilità collettiva ascoltare e mettere i bambini al centro di un'azione urgente per il clima, a partire dalla Cop28. Questo è il momento di mettere finalmente i bambini nell'agenda del cambiamento climatico". (segue) (Res)