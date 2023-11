Clima: appello Unicef, Oms e Unfa su rischi per donne in gravidanza, neonati e bambini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Appello evidenzia sette azioni urgenti per affrontare rischi crescenti: riduzioni durature delle emissioni di gas serra e interventi sui finanziamenti per il clima, oltre all'inclusione specifica delle esigenze di donne in gravidanza, neonati e bambini nelle politiche relative al clima e alle calamità. Le agenzie chiedono inoltre di intensificare la ricerca per comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute materna e dei bambini. "Per trovare soluzioni climatiche che riconoscano le specifiche esigenze di salute e le vulnerabilità di donne e bambine, dobbiamo iniziare a porci le domande giuste", ha dichiarato Diene Keita, vicedirettrice esecutiva per i programmi dell'Unfpa. "Le soluzioni climatiche globali devono sostenere - e non sacrificare - l'uguaglianza di genere", ha sottolineato Keita. L'appello è stato lanciato dall'Oms, Unicef e Unfpa in occasione di un evento di lancio online, insieme a un documento di advocacy della Partnership for maternal, newborn and child health (Pmnch), che delinea raccomandazioni specifiche per le diverse parti interessate - compresi i governi, i meccanismi di finanziamento globale, i donatori e le fondazioni, il settore privato e la società civile - per garantire che i bisogni di salute di donne, bambini e adolescenti siano meglio affrontati nelle politiche, nei finanziamenti e nei programmi per il clima. "Il cambiamento climatico è la più grande ingiustizia intergenerazionale dei nostri tempi. Salvaguardare la salute e i diritti di donne, bambini e adolescenti non è negoziabile di fronte alla crisi climatica", ha dichiarato Helen Clark, presidente del consiglio di amministrazione della Pmnch ed ex prima ministra della Nuova Zelanda. "Tutte le parti interessate, dai governi al settore privato e agli operatori sanitari, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere politiche e azioni che proteggano i più vulnerabili. L'urgenza di integrare le esigenze di salute di donne, bambini e adolescenti nella risposta al clima non è solo un imperativo morale, ma una strategia efficace con benefici a lungo termine per società resilienti e sane". (Res)