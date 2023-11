Ue: Urso, dossier imballaggi cruciale, senza modifiche avrà impatto pesante per sistema industriale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma europea sugli imballaggi, se venisse approvata, rappresenterebbe un colpo pesante per il sistema industriale italiano. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Sono qui per incontrare, come doveroso, tutte le delegazioni italiane del Parlamento europeo, per chiedere di fare squadra con le nostre istituzioni e le nostre imprese a sostegno del sistema industriale e sociale, quindi del lavoro italiano, a cominciare dal dossier cruciale che domani sarà posto in votazione, quello sul packaging", ha detto. Il dossier è in realtà "di natura industriale", ha continuato Urso, e "avrebbe un impatto molto pesante, ove non fosse modificato sostanzialmente, per il nostro sistema produttivo". Per questo, ha aggiunto il ministro italiano, "fare squadra a favore del sistema Italia è assolutamente importante. Di questo sono convinte le nostre imprese e in nostri sindacati, che ci hanno stimolato a coinvolgere tutti i gruppi in questa battaglia, che penso possa essere un punto di svolta, anche per quanto riguarda il lavoro delle istituzioni europee, in questa parte finale di legislatura", ha poi proseguito. "Mi auguro che non sia pregiudicato quello che lo stesso Mario Draghi sta elaborando. Perché la Commissione europea ha affidato proprio a Draghi il report sulla competitività che dovrà consegnare nel mese di marzo. Non vorremmo che alcuni dossier così significativi potessero pregiudicare la competitività del sistema produttivo, industriale e del mondo del lavoro europeo, mentre proprio Draghi sta facendo il suo report", ha concluso. (Beb)