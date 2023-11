Autonomia: Pd, ora battaglia in Aula contro progetto che spacca Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il voto in Commissione che ha dato il via libera al ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata la battaglia si sposta in Aula al Senato. Siamo estremamente preoccupati da quello che prevede un testo le cui finalità sono quelle di aumentare i divari e spaccare il Paese. Il tutto in un imbarazzante silenzio dei cosiddetti presunti 'patrioti' eletti nel Mezzogiorno che stanno svendendo e abbandonando i territori in cui sono stati eletti e nei quali, ovviamente, mai hanno parlato in campagna elettorale di questo progetto. Per questo la nostra opposizione continuerà ad essere durissima, perché per noi difendere il sud significa tutelare la coesione e l'unità nazionale". Lo afferma il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.(Rin)