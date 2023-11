Kosovo-Serbia: spostato monumento in onore dei soldati serbi nel cimitero ortodosso di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato spostato il monumento eretto in onore dei soldati serbi uccisi nelle guerre dal 1912 al 1918 che si trovava nel cimitero ortodosso di Pristina, in Kosovo. La targa commemorativa del 1984 messa vicina alla croce, sulla quale era scritto "Qui giacciono i resti dei soldati serbi morti nelle guerre del 1912-18", è stata spostata a lato del parco. Al suo posto è stata messa una targa in marmo nero con la scritta "Ai soldati francesi caduti in Kosovo". Il parroco di Pristina, Stanisa Arsic, ha detto che il trasferimento è stato effettuato su ordine dell'ambasciata francese, secondo quanto riferisce l'emittente "Rts".(Seb)