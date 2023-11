Serbia: Jeremic (Ns), unica cosa fattibile in prossimo futuro è entrare in Spazio economico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo futuro la Serbia può ottenere l'ingresso nello Spazio economico europeo (See), mentre l'adesione all'Unione europea è "del tutto irrealizzabile". Lo ha dichiarato il presidente del Partito popolare serbo (Ns) Vuk Jeremic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Jeremic ha spiegato che alla Serbia si chiede di "continuare a coltivare l'illusione" che si sta muovendo verso l'adesione all'Ue, e che il prezzo da pagare è il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente. "Per questo motivo è necessario respingere il piano franco-tedesco poiché è un imbroglio", ha detto Jeremic, aggiungendo che l'offerta dell'Ue "sarebbe inaccettabile anche se ci offrissero davvero l'adesione". "Bisogna dire ai partner europei che la loro offerta è inaccettabile e che la cooperazione deve continuare soprattutto nel campo economico. Che la Serbia è pronta a proseguire con le riforme interne, seguendo l'esempio dei moderni Paesi europei", ha sottolineato Jeremic. "Questa è la politica che offriamo non solo nelle elezioni del 17 dicembre, ma nel prossimo decennio", ha concluso il presidente del Ns. Il movimento correrà da solo alle elezioni parlamentari e si presenterà con la lista "Una scelta sicura-Persone serie". (Seb)