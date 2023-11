Kosovo: Stoltenberg atteso a Pristina, previsto incontro con presidente Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è oggi in Kosovo, seconda tappa del suo tour nella regione dei Balcani occidentali. A Pristina sono previsti incontri con la presidente kosovara Vjosa Osmani e con il primo ministro Albin Kurti. Stoltenberg effettuerà anche una visita alla missione a guida Nato in Kosovo (Kfor). Il segretario generale dell’Alleanza ha iniziato il tour regionale in Bosnia Erzegovina, dove nella serata di ieri ha avuto una cena di lavoro con i rappresentanti della presidenza tripartita bosniaca. La visita ha compreso anche un incontro stamane con l’Alto rappresentante della comunità internazionale, Christian Schmidt, e un colloquio con la prima ministra Bojana Kristo. Nella giornata di domani il segretario generale della Nato sarà a Belgrado, dove incontrerà il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e la premier Ana Brnabic. (segue) (Alt)