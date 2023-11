Kosovo-Serbia: Osmani, Belgrado continua ad aiutare i terroristi per nuovi attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta continuando ad aiutare i terroristi nella pianificazione di nuovi attacchi contro il Kosovo, invece di estradarli. Lo ha detto la presidente kosovara Vjosa Osmani in una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita da ieri nei Balcani occidentali. "Come sapete, il 24 settembre a Banjska è stato ucciso un agente di polizia. Le indagini confermano che dietro questo attacco, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, c'è la Serbia”, ha affermato Osmani. “Per evitare che un simile atto si ripeta, occorre accertare le responsabilità della Serbia per l'attacco terroristico del 24 settembre, nonché per l'attacco di maggio alla Kfor. Invece di estradare i terroristi, la Serbia continua ad aiutarli nella pianificazione di nuovi attacchi contro il Kosovo", ha aggiunto la presidente kosovara. Osmani ha aggiunto che la polizia del Kosovo “è multietnica ed è pronta a continuare la cooperazione con la Kfor”. “Il Kosovo e la Nato sono da una parte, i terroristi dall'altra”, ha evidenziato la presidente kosovara. (Alt)