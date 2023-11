Balcani: Stoltenberg in visita nella regione per riaffermare gli sforzi Nato per sicurezza e stabilità (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa congiunta con Osmani, Stoltenberg ha evidenziato che la storia della Nato “in questa parte d’Europa” risale agli anni Novanta. “Abbiamo investito molto nella stabilità e nella pace in questa regione del Kosovo ma anche in Bosnia Erzegovina e nei Balcani occidentali in generale. In Macedonia del Nord circa 20 anni fa abbiamo contribuito a prevenire la violenza. Abbiamo così contribuito a porre fine a due brutali guerre etniche in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Stiamo davvero investendo nella sicurezza in questa regione, perché la stabilità in questa regione è importante anche per la nostra sicurezza”, ha spiegato il segretario generale dell’Alleanza. “Ora stiamo effettivamente conducendo una revisione sulla nostra presenza militare nella regione dei Balcani occidentali. Stiamo attualmente rivedendo gli aggiustamenti alla nostra presenza e abbiamo già implementato aumenti immediati della presenza della Nato nella regione”, ha aggiunto Stoltenberg. (segue) (Res)