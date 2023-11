Ucraina: Tajani, fondamentale aiutare Kiev a ricostruire e proteggere impianti energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione, presieduta dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e dal viceministro degli Esteri giapponese Iwao Horii (in qualità di presidenza di turno del G7), hanno preso parte, oltre al gruppo dei ministri degli Esteri del G7, i ministri degli Esteri dei Paesi dell'Europa centro-orientale particolarmente coinvolti nel dossier Ucraina, l'Alto rappresentante dell'Unione europea ed esponenti di Undp e European Energy Community. La videoconferenza ha confermato l'eccellente coordinamento tra partner G7+ nel fermo sostegno all'Ucraina nei vari ambiti coinvolti e nella contestuale pressione su Mosca con l'obiettivo di creare le condizioni per l'avvio di un percorso negoziale verso una pace complessiva, giusta e duratura, da perseguire anche tramite il dialogo con i principali attori globali. (Com)