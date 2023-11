Difesa: le Forze armate presenti alla 32esima edizione di Job&Orienta 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata domani, mercoledì 22 novembre, presso il polo espositivo di Verona Fiere, alla presenza di autorità politiche e militari, la 23esima edizione di “Job&Orienta 2023”, salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il Salone, in programma dal 22 al 25 novembre 2023, promosso da Veronafiere e Regione Veneto, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, ministero dell’Università e della Ricerca e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede quest’anno anche la partecipazione del ministero della Difesa che, per l’occasione, allestirà uno stand espositivo per promuovere la Cultura della Difesa e fornire riferimenti e dettagli a quei giovani che vogliono entrare a far parte delle Forze armate. (segue) (Com)