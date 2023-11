Difesa: le Forze armate presenti alla 32esima edizione di Job&Orienta 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del Padiglione 6 - stand 39, i visitatori avranno la possibilità di incontrare personale dello Stato maggiore difesa (Smd) e delle Forze armate ed informarsi non solo dell’offerta formativa degli Istituti di formazione, ma anche delle tradizioni, dei compiti e delle molteplici possibilità di carriera offerte dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare e dall'Arma dei Carabinieri. In particolare parte dell’esposizione sarà dedicata al settore cyber e spazio dove il personale altamente specializzato dello Stato maggiore della Difesa potrà fornire dettagli sui prossimi concorsi post-laurea, in fase di pubblicazione, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale. Presso lo stand, inoltre, i visitatori avranno la possibilità di scoprire il portale www.difesa.it, i social network (WebTV, Facebook, X, Instagram) e di iscriversi alla newsletter della Difesa, per assicurarsi un costante e tempestivo contatto con il mondo delle Forze armate e ricevere aggiornamenti sui concorsi in atto. La rassegna espositiva che per l’edizione 2023 ha scelto come focus tematico “Orientamento made in Italy”, al fine di rispondere al meglio alle molteplici aspettative economico-produttive del Paese, esaltandone i tratti distintivi e l’eccellenza, si articola in due principali aree tematiche: “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”. (segue) (Com)