Difesa: le Forze armate presenti alla 32esima edizione di Job&Orienta 2023 (3)

24 luglio 2021

- Il ministero della Difesa è presente al Job&Orienta 2023 con un’area espositiva interforze ricca di spunti ed opportunità per i giovani che, nell’immediato futuro, dovranno scegliere un indirizzo formativo o affacciarsi al mondo del lavoro. All’interno dello stand del ministero della Difesa, i visitatori avranno la possibilità di vedere dal vivo i mezzi in dotazione come il Lightweight Tactical All Terrain Vehicle, veicolo tattico dell’Esercito italiano, il simulatore di gommone “Hurricane” del Gruppo operativo incursori della Marina militare, il simulatore di volo del velivolo MB-339 dell’Aeronautica militare e l’Alfa Romeo Giulia “Q” dei Carabinieri. All’esterno del padiglione sarà inoltre allestita un’area dedicata all’esposizione di mezzi come il Veicolo tattico medio multiruolo (Vtmm) “Orso”, il Centro mobile informativo, il cockpit del velivolo MB339 ed un veicolo Nissan Navara in dotazione al reparto impiego montano dei Carabinieri. Il padiglione sarà aperto al pubblico dalle 09:00 alle 18:00 nei giorni 22-23 e 24 novembre e dalle 09:00 alle 14:30 il giorno 25 novembre. (Com)