Medio Oriente: Hezbollah attacca unità intelligence Israele al confine con Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha affermato oggi di aver attaccato con due missili guidati un'unità dell'intelligence militare israeliana, che si trovava in una casa alla periferia del kibbutz di Manara, nel nord di Israele, al confine con il Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Nna”, precisando che l’attacco è avvenuto alle 14:25 ora locale (13:25 ora italiana), senza specificare il numero di vittime o feriti. Hezbollah ha spiegato di aver compiuto l'attacco in risposta all'uccisione dei due giornalisti dell'emittente "Al Mayadeen", Farah Omar e Rabih Maamari, morti a Tayr Harfa, nel sud del Libano, in presunti bombardamenti israeliani. (Lib)