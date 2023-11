Migranti: Rampelli (Fd’I), con passaggio parlamentare cade ogni polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la risoluzione approvata e con il ddl annunciato dal ministro Tajani sarebbero dovute cadere tutte le polemiche dell'opposizione, per settimane attorcigliata su surreali questioni procedurali di nessun interesse per i cittadini. E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Ma trattandosi di polemiche strumentali non si placheranno perché, diciamolo chiaramente, alla sinistra il flusso incontrollato di migranti conviene. I miliardi sborsati dallo Stato finiscono infatti nei portafogli di cooperative, associazioni, Onlus, sindacati che gestiscono l'accoglienza, la mediazione culturale, i corsi di lingue e poi nel parallelo circuito delle vittime dell'immigrazione illegale che chiedono protezione, servizi, attività di rigenerazione sociale”, sottolinea Rampelli, che aggiunge: “Noi vediamo l'immigrato come un essere umano, loro come fonte di reddito. Che accoglienza non è. Per questo le soluzioni che questo governo sta costruendo, gli accordi bilaterali, il piano Mattei, la maggiore presenza del Commissario europeo nel Mediterraneo, il dialogo serrato con l'Unione africana, il nuovo decreto sicurezza, il protocollo con l'Albania, rappresentano strumenti per riportare alla normalità e alla regolarità i flussi migratori". (Rin)