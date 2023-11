Medio Oriente: Erdogan, Turchia si attende risultato positivo su scambio ostaggi Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta coordinando gli sforzi con il Qatar sullo scambio di ostaggi tra Israele e il movimento palestinese Hamas e auspica un risultato positivo. Lo ha detto oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferenza stampa in Algeria. “I negoziati su questo tema sono in corso. Il nostro ministero degli Esteri e l'intelligence sono in coordinamento con il Qatar su questo tema. Ci aspettiamo un risultato positivo”, ha detto Erdogan. (Ala)