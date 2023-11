Violenza donne: Assemblea capitolina si apre con "minuto di rumore" per Giulia Cecchettin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con un momento di confronto, assimilabile al "minuto di rumore" messo in atto nelle scuole romane, la seduta di oggi dell'Assemblea capitolina in memoria della 22enne uccisa a Vigonovo, Giulia Cecchettin. "Oggi non sarà un nuovo giorno di silenzio, è il momento di mettere da parte la retorica, dobbiamo fare rumore come stanno facendo i ragazzi nelle scuole, dobbiamo dire tutti e ora: basta", ha detto la capogruppo del Pd, Valeria Baglio. "Una ragazza che era libera ed emancipata, la sua morte dimostra soltanto una cosa: l'espressione nuda e cruda della sopraffazione che albverga nella natura maschile, vive nei modelli culturali di moltissimi uomini e viene giustificata in ogni settore della vita civile molto più di quanto non crediamo", ha aggiunto Baglio. Ad aprire la seduta, con la lettura di un messaggio condiviso con la presidenza di altri consigli comunali in Italia, è stata la presidente dell'Aula Giulio Cesare, Svetlana Celli: "A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un altro atroce femminicidio si è appena consumato nei confronti di una giovane studentessa. Questo richiamo doloroso alla realtà è un segno che non possiamo e non dobbiamo ignorare - ha detto -. La violenza di genere è una piaga che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura, colpendo indistintamente le nostre madri, figlie, sorelle e amiche. È un problema che riguarda tutti noi, come individui e come società e davanti al quale non si può più tacere. Dobbiamo lavorare insieme per creare una comunità che promuova il rispetto reciproco, l'uguaglianza e la solidarietà". (segue) (Rer)