Ucraina: Zelensky, lavoriamo su raccomandazioni per avviare negoziati di adesione all’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta lavorando sulle raccomandazioni del Consiglio europeo per avviare i negoziati sull'adesione all'Ue. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in conferenza stampa congiunta con la presidente della Moldova, Maia Sandu, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Kiev. "Oggi abbiamo discusso con il presidente del Consiglio europeo i progressi dell'Ucraina nell'attuazione delle raccomandazioni, tutto ciò che l'Ucraina deve fare", ha dichiarato Zelensky. Secondo il capo dello Stato, l'Ucraina comprende che "il percorso di qualsiasi Paese nell'Ue è un percorso di merito, non di doni", quindi l'Ucraina è impegnata a fare la sua parte del lavoro. "E crediamo che l'Unione europea sarà pronta a passare la sua parte del percorso verso l'Ucraina, come è stato promesso, e che entro la fine dell'anno, nel mese di dicembre, sarà raggiunto il risultato così auspicabile e importante per noi: la decisione politica di avviare i negoziati di adesione e di avvicinarsi al processo di piena integrazione europea", ha proseguito il presidente. Ricordando la rivoluzione di Euromaidan, il cui decimo anniversario ricorre oggi, Zelensky ha detto che 10 anni fa tutta l'Europa aveva visto quanto in realtà significa la bandiera dell'Unione europea per l'Ucraina. "E quando la nostra bandiera ucraina sarà su un piano di parità con tutte le bandiere dell'Ue a Bruxelles – questo significherà che l'Europa non si perderà mai più sotto i colpi di qualsiasi aggressione. Grazie per il supporto del collega e per questa importante visita", ha concluso Zelensky. (Kiu)