Caivano: Lollobrigida a inaugurazione Delphinia, con segni concreti ragazzi acquistano fiducia

- In un parco “che non era simbolo della legalità” oggi vengono piantati alberi con i quali “si dà un primo riscontro conferma che lo Stato c'è per tutti e in primo luogo per le nuove generazioni”. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all'inaugurazione del parco urbano attrezzato presso l'ex centro sportivo Delphinia, a Caivano. "La cosa più bella è quando i ragazzi acquistano fiducia attraverso dei segnali concreti, con le istituzioni che sono vicine e in grado di mantenere gli impegni. Si educa ad avere fiducia nello Stato che è la cosa più importante, al di là degli impresi che ha preso il governo e i colleghi che hanno operato qui”, ha sottolineato Lollobrigida. Il ministro ha aggiunto che “la gente deve capire che la presenza dello Stato è concreta, come dimostra la riqualificazione di questo parco. Noi non stiamo facendo niente di più che il nostro dovere, non dobbiamo essere ringraziati ma facciamo quello che un governo normale dovrebbe fare".(Ren)