Caivano: Lollobrigida, in alcune parti Paese era regola avere quartieri abbandonati

- “Purtroppo in alcune parti del Paese era diventata quasi una regola avere dei quartieri totalmente abbandonati dallo Stato. Questo non deve accadere e quindi l'opera di sensibilizzazione da parte delle istituzioni è quella di lavorare per fare squadra e dare riscontro ai cittadini. Ovviamente Caivano è uno e non è un elemento che deve essere attenzionato solo quando è sotto i riflettori, ma bisogna che resti una costante”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all'inaugurazione del parco urbano attrezzato presso l'ex centro sportivo Delphinia, a Caivano. (Ren)