Ue: Commissione, decisione procedure infrazione per eccessivo deficit a giugno 2024

- La Commissione europea intende aprire procedure di infrazione per debito eccessivo per i Paesi con un disavanzo superiore al 3 per cento del Pil, nel corso dell'anno prossimo, basate sulle previsioni del 2023. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa di presentazione del pacchetto del Semestre europeo d'autunno, al Parlamento europeo di Strasburgo. "Esamineremo i dati che ci verranno forniti da Eurostat a marzo. Saranno questi i dati che prenderemo in considerazione per prendere la decisione a fine giugno 2024", ha aggiunto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. (Beb)