Ucraina-Moldova: Zelensky a presidente Sandu, abbiamo obiettivi comuni

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi la sua omologa moldava, Maia Sandu, a Kiev. "Ucraina e Moldova hanno un obiettivo comune: l'adesione all'Unione europea. E si stanno muovendo insieme verso la realizzazione di questo obiettivo. È molto simbolico che ora, dieci anni dopo la nostra rivoluzione della dignità, siamo insieme", ha affermato Zelensky in un messaggio su Telegram, aggiungendo che i due Paesi rafforzano "sia la nostra regione che l'intera Europa". I due presidenti hanno anche sottolineato l'importanza dello sviluppo della cooperazione regionale. Zelensky e Sandu hanno discusso le questioni di sicurezza, così come le sfide che l'Ucraina e la Moldova devono affrontare durante l'inverno. Inoltre, le parti hanno coordinato le misure di cooperazione bilaterale nel settore energetico. Infine, il presidente dell'Ucraina ha sottolineato l'importanza dell'ulteriore sviluppo di progetti infrastrutturali congiunti. I leader di entrambi i Paesi hanno discusso l'espansione delle capacità delle esportazioni ucraine, in particolare sul territorio della Moldova. (Kiu)