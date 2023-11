Sardegna: bando della Regione da 2,5 milioni per i centri commerciali naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per far rivivere il commercio nei territori e rivitalizzare i centri urbani, promuovendo la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dei consumatori, la Regione finanzia i Centri commerciali naturali (Ccn), intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e servizi che svolgono attività integrate e hanno un indirizzo comune. Lo ha detto l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, annunciando la pubblicazione del Bando da 2,5 milioni di euro per il "sostegno ai programmi annuali di promozione dei Ccn della Sardegna" per il 2023, al quale possono accedere i Centri regolarmente iscritti nell'elenco regionale.