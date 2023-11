Autonomia: Zaia, siamo davanti ad una pagina di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo davanti ad una pagina di storia. Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha commentato via libera al ddl sull'Autonomia da parte della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Oggi, che anche la commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il parere favorevole con il via libera al disegno di legge del governo sull'autonomia differenziata – ha dichiarato - si corona positivamente una nuova e ulteriore tappa del cammino verso l'autonomia e ci consente di guardare serenamente al traguardo dell'approdo in Aula per quando i capigruppo stabiliranno la data". "Dopo un immobilismo che non sembrava riservare nulla di buono e soprattutto negava il rispetto alla volontà espressa dai cittadini non solo veneti, con l'esecutivo in carica si stanno succedendo tutti i passaggi necessari per la riforma e vengono anche suggellati dal voto affermativo con un consenso che oggi si è dimostrato anche allargato", ha spiegato Zaia. "Personalmente sento di ringraziare tutti i senatori che hanno acconsentito con il loro voto questo nuovo grande passo nel percorso verso un paese in cui l'autonomia differenziata sarà una realtà". "Ancora una giornata da ricordare – ha aggiunto - nella marcia di avvicinamento a quello che, non mi stancherò mai di ripeterlo, è un appuntamento con la storia. L'autonomia è la vera riforma per fare ripartire il nostro Paese, nel più assoluto rispetto del dettato della Costituzione. Una pagina di storia indispensabile che non è contro nessuno ma è una grande opportunità per tutti. È un vero invito alla responsabilità; se decidiamo di non scriverla saranno altri a farlo" ha concluso. (Rev)