Germania: ministra Interno, associazioni musulmane si impegnino contro antisemitismo

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha richiamato le associazioni musulmane in Germania a impegnarsi più chiaramente contro l'antisemitismo. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, nel riassumere il discorso tenuto dall'esponente del governo federale alla riunione della Conferenza tedesca dell'Islam (Dik) in corso a Berlino. Secondo Faeser, la lotta contro l'antisemitismo deve essere promossa “in maniera ancora più visibile” dalle associazioni musulmane in Germania perché “spesso basta una scintilla affinché le parole di odio si trasformino in atti di violenza”. In particolare, lo Stato deve poter avere fiducia che messaggi estremisti non siano presenti nei sermoni del venerdì nelle moschee. Come evidenziato da Faeser, in Germania la maggior parte dei musulmani è radicata nella società democratica. Tuttavia, secondo la ministra dell'Interno tedesca, i fedeli dell'Islam impegnati a contrastare l'odio contro gli ebrei devono far sentire la loro voce “più forte”. (Geb)