Migranti: ministro Interno cipriota incontra ministro Migrazione greco, focus su sistema europeo unificato

- Il ministro dell’Interno cipriota, Constantinos Ioannou, ha incontrato oggi ad Atene il ministro per la Migrazione e l’asilo greco, Dimitris Kairidis, con cui ha discusso della questione legata all’immigrazione clandestina. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”. I due ministri hanno sottolineato in particolare l’importanza di istituire un meccanismo unificato a livello europeo per la gestione dei flussi migratori. Sia Ioannou che Kairidis hanno inoltre evidenziato la necessità di “concludere il prima possibile accordi tra l’Unione europea e i Paesi terzi”, al fine di aumentare il numero dei rimpatri. (Gra)